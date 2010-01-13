ПР пожаловалась наблюдателям ОБСЕ на нарушения со стороны Тимошенко

Руководитель избирательной кампании Партии регионов Николай АЗАРОВ заявляет о нарушениях законодательства и демократических стандартов в ходе избирательной кампании со стороны оппонентов кандидата на пост Президента от ПР Виктора ЯНУКОВИЧА.

Как сообщили УНІАН в пресс-службе Партии регионов, об этом он сказал во время встречи с главой миссии по наблюдению за выборами Президента Украины ОБСЕ Хайди ТАЛЬЯВИНИ.

В частности, как утверждает Н.АЗАРОВ, действующий премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО активно применяет административный ресурс, злоупотребляет служебным положением, используя бюджетные средства на цели собственной избирательной кампании.

«Правительство фактически проводит работу по установлению контроля над судебной системой страны, осуществило попытку рейдерского захвата Высшего административного суда Украины. Имеются факты прямого подкупа избирателей», - заявил он.

Также Н.АЗАРОВ разъяснил представителям ОБСЕ позицию кандидата в Президенты Украины В.ЯНУКОВИЧА и Партии регионов относительно ряда положений действующего законодательства о выборах.

Во встрече приняли участие народные депутаты от Партии регионов Сергей ЛЕВОЧКИН, Елена ЛУКАШ и Леонид КОЖАРА.