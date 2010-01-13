Кожемякин рассказал, как один бютовец «развел» регионалов

Первый заместитель лидера фракции БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН заявляет о намерении фракции Партии регионов подать заявку на проведение внеочередного заседания 15 января.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом представитель БЮТ заявил сегодня в интервью журналистам.

Он заметил, что кто-то из фракции БЮТ напугал регионалов, что 15 января БЮТовцы опять будут инициировать проведение внеочередного заседания ВР и те решили опять подать такую заявку первыми.

“Они так испугались, что сейчас в отделе кадров проверяют их подписи, чтобы забронировать еще и пятницу”, - сказал А.КОЖЕМЯКИН.

Он отметил, что все это делается только с одной целью - не допустить рассмотрения проекта закона о внесении изменений к закону о выборах Президента по вопросу голосования дома.