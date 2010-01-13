Тимошенко заявляет, что 8 членов ЦИК «находятся на взятках»

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поручила вице-премьер-министру Григорию НЕМЫРЕ и министру иностранных дел Петру ПОРОШЕНКО проанализировать международное и национальное законодательство для обеспечения регистрации двух тысяч наблюдателей от ОБСЕ, которым было отказано в регистрации по решению Центральной избирательной комиссии.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее поручение Ю.ТИМОШЕНКО дала сегодня на заседании правительства.

«Я хотела бы, чтобы сейчас и Григорий НЕМЫРЯ, и Петр ПОРОШЕНКО срочно советовались с ОБСЕ, изучали законодательство Украины, все документы, которые Украина ратифицировала для того, чтобы мы имели возможность срочно дать разрешение более чем двум тысячам наблюдателям работать в Украине на выборах», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер считает, что действия кандидата в Президенты Виктора ЯНУКОВИЧА являются циничными, грубыми, а также направленными на уничтожение демократии в Украине. «Он хочет, чтобы это стало будущим нашего государства, и очень жаль, что некоторые лидеры нации просто усиленно ему в этом помогают. Жаль, что после пяти лет Помаранчевой революции Украина докатилась до таких стандартов своей жизни», - подчеркнула она.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что Партия регионов готовит масштабные фальсификации при помощи восьми членов Центральной избирательной комиссии, «которые находятся на взятках, полностью коррумпированы и полностью заангажированы кандидатом в Президенты ЯНУКОВИЧЕМ».

По ее словам, именно эти восемь членов ЦИК принимают решения, противоречащие Конституции и закону о выборах Президента.