Янукович: кабальным контрактом на газ Россия наказала Украину

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что на посту Президента будет договариваться о пересмотре газовых соглашений с Россией с целью установления для Украины «справедливой» цены на газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня в эфире Днепропетровского телевидения.

Оценивая подписанные в январе 2009 года газовые соглашения с Российской Федерацией, он отметил, что «это, конечно, не контракт».

«Контракт такой кабальный, который мы получили, я понимаю, что является следствием, в известной мере, попыткой России наказать Украину за несбалансированную политику по отношению к себе, которая была последние пять лет», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, на посту Президента он будет искать варианты и возможности для изменения ситуации в этой сфере к лучшему с целью выхода на справедливую цену для Украины, что «отвечало бы уровню комфортности отношений Украины и России».

«Уверен, мы найдем такие пути», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.