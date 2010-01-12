8 парламентских партий говорят, что в объятия Тимошенко их толкнул Ющенко

Сегодня в Киеве восемь демократических политических сил, представленных в Верховной Раде, подписали совместное заявление об объединении в поддержку на президентских выборах единого кандидата Юлии ТИМОШЕНКО, в котором также содержится призыв к украинским гражданам также на выборах поддержать этого кандидата.

Как передает корреспондент УНИАН, под этим заявлением поставили подписи лидеры Партии защитников Отчизны (Юрий КАРМАЗИН), Европейской партии Украины (Николай КАТЕРИНЧУК), «Народной самообороны» (Юрий ЛУЦЕНКО), партии «Реформы и порядок» (Сергей СОБОЛЕВ), Христианско-демократического союза (Владимир СТРЕТОВИЧ), НРУ (Борис ТАРАСЮК), Всеукраинского объединения «Батькивщина» (Николай ТОМЕНКО), Украинской социал-демократической партии Елена ШУСТИК.

В документе, текст которого обнародовал Н.ТОМЕНКО, говорится: «Сейчас антиукраинская команда стремится к реваншу. На выборах Президента к власти рвутся силы, для которых враждебной является сама наша украинская сущность… Особенно досадным для нас в этой избирательной кампании стало поведение Виктора ЮЩЕНКО, который оказался техническим кандидатом Виктора ЯНУКОВИЧА. В официальных документах Партии регионов содержатся тезисы о государственном статусе русского языка, Едином экономическом пространстве, газовом консорциуме, «правильной» канонической церкви, подчиненной неукраинским интересам».

Авторы документа убеждены, что позором на весь мир «покроется Украина», если ее четвертым Президентом станет человек, который был дважды судим и на всю жизнь сохранил «навыки и культуру так называемой зоны».

«Трудно представить, - говорится в заявлении, - как верховным главнокомандующим в нашем государстве будет мужчина, который не только ни одного дня не служил в армии, а проходил абсолютно противоположные жизненные университеты».

Исходя из этого, подписанты, обращаясь к народу Украины, ставят риторический вопрос: «Разве может интеллектуальной нацией руководить «проффесор», который не владеет базовыми понятиями государственного управления?». По убеждению представителей демсил, каждый украинец должен четко осознать, что проигнорировать выборы – значит поддержать антигосударственные силы, а не прийти на избирательный участок – значит лично поддержать В.ЯНУКОВИЧА.

Также они призывают избирателей проигнорировать совет «доброжелателей» в первом туре голосовать против всех, а во втором - против обоих кандидатов.

«Сегодня всем уже понятно, - подчеркивается в заявлении, - что во второй тур с В.ЯНУКОВИЧЕМ попадет Ю.ТИМОШЕНКО. Только она способна составить конкуренцию ему и остановить захват власти в Украине антигосударственными силами. Но для того, чтобы спасти Украину, Юлии Владимировне крайне необходима наша с вами помощь». Именно поэтому, убеждены авторы документа, все здравомыслящие люди должны принять участие в голосовании.

Комментируя это заявление, Н.ТОМЕНКО отметил, что идея его возникновения обусловлена именно, «мягко говоря, неадекватным поведением Президента Украины и большинством кандидатов (в президенты Украины), которые позиционируют себя как национал-демократические силы». По словам Н.ТОМЕНКО, это заявление-обращение одновременно является и призывом к другим демократическим силам, чтобы они между первым и вторым туром президентских выборов определились, как будут действовать дальше, «чтобы потом не прятать голову в песок, не призывать не голосовать или вообще не приходить на выборы».

Кроме того, сказал Н.ТОМЕНКО, другие демократические силы должны проанализировать это заявление, свои сегодняшние и дальнейшие поступки, и задуматься над своим политическим будущим.

В свою очередь, Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что такой шаг восьми политических сил является неким примером для других демократических сил, которые представлены в парламенте, как нужно действовать. «Надеемся, что после первого тура к нам присоединятся и они, а главное, чтобы присоединились все здравомыслящие люди Украины», - сказал он.