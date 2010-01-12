Эксперт думает, что для протестов на выборах хватит малейшего повода
Общество поверит в любые махинации?
Директор Агентства моделирования ситуаций (АМС) Виталий БАЛА считает, что попытки штабов некоторых кандидатов на пост Президента Украины «активно применять разного рода манипуляционные технологии» при организации процесса голосования могут привести к срыву избирательного процесса и непринятию результатов выборов.
Об этом говорится в комментарии В.БАЛЫ, переданном агентству УНИАН.
В частности, эксперт заявил: «Сегодня ни одна из сторон-участниц выборов не имеет того уровня админресурса, который позволил бы ей эффективно использовать разного рода манипулятивные технологии при голосовании. К тому же, сегодня штабы основных кандидатов настолько сильны юридически, что готовы по малейшему поводу перевести избирательный процесс в судебную плоскость. Под угрозой могут быть не только результаты первого тура выборов, но и срыв всего избирательного процесса».
По мнению В.БАЛЫ, после президентских выборов 2004 года «общество готово поверить в любые махинации со стороны штабов кандидатов».
«В сознании украинцев прочно засел тезис о том, что политики готовы к самым крайним мерам при фальсификации выборов. Это значит, что для организации протестов достаточно будет малейших поводов, которые хоть и не перерастут в столь массовое явление, как Майдан, однако позволят поставить под сомнение легитимность избранного Президента», - отметил В.БАЛА.