Кремль решил не звать мировых лидеров на парад Победы

Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ не будет рассылать главам государств официальные приглашения на майский парад по случаю 65-летия Победы. Об этом в интервью "Московскому комсомольцу" заявил управляющий делами Президента РФ Владимир КОЖИН.

По словам чиновника, на этот раз решено отказаться от практики рассылки личных приглашений первым лицам. Такие приглашения рассылались, например, перед празднованием 60-летия Победы.

"Руководство каждой страны решает самостоятельно - ехать или нет. Но уже сейчас понятно, что главы большинства стран приедут в Москву", - цитирует В.КОЖИНА Лента.ру.

Окончательный список гостей праздничных мероприятий должен быть сформирован к февралю. В параде также должны принять участие военные из других стран, воевавших против фашистской Германии.