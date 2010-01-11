Янукович: не надо путать демократию с диктатурой

Кандидат на пост Президента, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заверяет, что проведет судебную реформу и создаст эффективную систему борьбы с коррупцией.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов, об этом политик заявив сегодня в Мариуполе, где находился с рабочей поездкой.

«Когда слышу высказывания о сильной руке, то хочу сказать: не надо путать демократию с диктатурой», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

По его убеждению, «демократия - это когда работают все законы, когда перед законом все равны, когда права человека защищены». «А все, что мы видели на протяжении этих 5 лет, это была не демократия. Это были хаос и беспорядок, в которые оранжевые ввергли страну», - заявил он.

Кандидат в Президенты пообещал навести порядок в стане и создать условия для неуклонного следования требованиям законов.

«Мы обязательно проведем судебную реформу, обязательно создадим эффективную систему борьбы с коррупцией. Украина будет развиваться как истинно демократическое государство. Я в этом абсолютно уверен», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.