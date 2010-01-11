Тимошенко считает своей главной задачей объединение нации

Кандидат в Президенты Украины, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что главной задачей будущего Главы государства должно стать объединение нации.

Об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила в эфире «5-го канала» в воскресенье.

«Главный вопрос связан с тем, чтобы объединить наш народ, нашу нацию вокруг достойных идей, вокруг защиты настоящих национальных интересов, воспитания детей в патриотизме и вере, чего нет за все 18 лет Независимости», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Глава правительства считает, что сейчас не существует идеи, которая бы объединяла народ. «Народ выглядит распорошенным, который не объединен одной целью, мечтой и крепкой духовностью. Поэтому я считаю, что с этой новой политической страницей открывается новый путь для Украины», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.