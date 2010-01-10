Гриценко: Ющенко безосновательно цепляется за свою должность

Кандидат на пост Президента Украины Анатолий ГРИЦЕНКО обязывается уйти с должности главы государства, если его рейтинг будет составлять меньше чем 15%. Об этом он заявляет в своей избирательной программе «Приношу присягу народу Украины!».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе А.ГРИЦЕНКО, во время общения с журналистами в Запорожье, он напомнил, как 2004 году В.ЮЩЕНКО рекомендовал тогдашнему главе государства Леониду КУЧМЕ уйти с должности, поскольку его рейтинг был 6%.

«Когда же сегодня у самого ЮЩЕНКО уровень поддержки упал до 3%, он продолжает сидеть в кресле», - отметил кандидат в Президенты.

По убеждению А.ГРИЦЕНКО, В.ЮЩЕНКО «абсолютно безосновательно цепляется за свою должность».

«При мне такого не будет, я не буду цепляться за президентскую должность, - отметил А.ГРИЦЕНКО. – Именно для этого я записал в своей программе обязательства уйти с должности при низком рейтинге, понимая, что я буду делать то, что не всем понравится».

Кандидат в Президенты объяснил механизм своей отставки: в случае если социологические службы зафиксируют падение рейтинга Президента ниже уровня в 15%, он немедленно инициирует референдум доверия.

«Если случится так, что люди не поддержат мою деятельность, в тот же день я добровольно уйду с поста Президента. И уйду без президентской пенсии, охраны, поваров, водителей и дач. Я поставил свою подпись под программой и сдержу свое слово», - обещает А.ГРИЦЕНКО.