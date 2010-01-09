ЦИК зарегистрировал еще 1102 наблюдателей на выборах Президента

Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала еще 1102 международных наблюдателей на выборах Президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, такие решения были приняты на сегодняшнем заседании ЦИК.

В частности, Центризбирком зарегистрировал 96 наблюдателей по обращению Посольства Республики Польша в Украине, одного - Посольства Казахстана, одного – Посольства Канады, по двое – Посольств Российской Федерации и Литвы, по трое наблюдателей по обращению Посольств Норвегии и Франции.

Кроме того, ЦИК зарегистрировал 15 наблюдателей от Национального демократического Института международных отношений, 329 - от ОБСЕ, 3 – от “Организации за демократическое и экономическое развитие ГУАМ”, 32 – от Парламентской Ассамблеи НАТО, 19 – от Европейской сети организаций по наблюдению за выборами ЕNЕМО, 46 – от Украинского Конгресового комитета Америки, 21 – от Мирового Конгресса украинцев, 86 – от канадско-украинского учредительства, 246 – от автономной некоммерческой организации “Международная организация по наблюдению за выборами “CIS – EMO”, 11 – от Международного республиканского института, 138 – от Парламентской ассамблеи ОБСЕ и 48 – от Парламентской ассамблеи Совета Европы.

В целом, на сегодняшний день ЦИК зарегистрировал 256 наблюдателей от иностранных государств и 2432 от международных организаций.

9 января истекает срок представления в Центризбирком обращений о регистрации иностранных наблюдателей на выборах Президента Украины.