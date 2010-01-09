Ющенко о журналистах, системных ценностях, заманухе и примитиве

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что нынешняя кампания по выборам главы государства проходит на европейском уровне.

Такое мнение он выразил, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН.

«Мы, возможно, впервые за 18 лет провели европейского уровня президентскую избирательную кампанию», - сказал В.ЮЩЕНКО.

По словам Президента, его радует то, что украинское общество стало в десятки раз менее агрессивным, что выборы стали настоящим инструментом демократии и дают возможность действительно определить, кто будет возглавлять страну.

«Мы стали намного спокойнее, мы стали намного толерантнее. И это благодаря свободе слова, благодаря журналисту и, в конце концов свободе выбора», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он подчеркнул, что сегодня меньше начали говорить о лицах и больше стали задумываться над системными ценностями будущего украинской политики.

Кроме того, В.ЮЩЕНКО считает, что в последнюю неделю избирательной кампании вряд ли можно ожидать появления в информационном пространстве каких-либо компроматов против кандидатов в президенты.

«Я не думаю, что за эти 7 дней будет выброшено много, думаю, что это становится не сутью. Сутью становится все более публичная общественная дискуссия вокруг курса страны, вокруг системных ценностей», - сказал он.

В.ЮЩЕНКО назвал этот фактор знаковым для текущей избирательной кампании. Он предложил вспомнить, вокруг чего велась дискуссия 5-10 лет назад. «Кто-то говорил о втором языке – и это сегодня уже воспринимается как нечестная, непоследовательная политика в отношениях между тем, кого избирают и кто избирает. В эту замануху уже никто не верит», - сказал он.

Президент заметил, что избирательные кампании предыдущих лет строились, в основном, на примитивных вопросах. «Много говорили о сале, о колбасе, о хлебе – мало говорили об Украине, о нашей нации», - сказал он.

По мнению В.ЮЩЕНКО, сегодня больше внимания уделяется вопросам национального становления, вопросам демократизации и другим системным вопросам. «По моему мнению, политика стала более интересной, стала более взрослой, и вызывает больше позитивных комплиментов, чем тот примитивизм, который был 5 лет назад», - подчеркнул глава государства.