Балога сравнил Рудьковского с базарной теткой

Глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА считает недопустимой лексику и тональность сегодняшних высказываний министра транспорта и связи Николая РУДЬКОВСКОГО Рудьковского в отношении Президента Украины.

Об этом говорится в комментарии В.БАЛОГИ, переданном УНИАН официальным интернет-представительством Президента Украины.

«Словесные эскапады господина РУДЬКОВСКОГО, скорее, подходят базарным теткам, чем высокопоставленному государственному чиновнику. Чиновнику, в отношении которого премьер-министр распорядился провести служебное расследование за превышение полномочий, сегодня стоит подумать о правдивом объяснении обществу своих поступков. Вместо этого Николай РУДЬКОВСКИЙ прибег к лживым заявлениям и неуместным аналогиям. Ему стоит тщательнее подбирать слова, если он говорит о каком-либо человеке. И особенно, когда речь идет о первом лице в государстве», – заявил В.БАЛОГА.

Он также решительно опроверг тезис министра транспорта и связи о якобы подписанном главой Секретариата Президента поручения Службе безопасности возбудить уголовное дело против Н.РУДЬКОВСКОГО. «Никакого указания не было. СБУ самостоятельна в принятии решений относительно возбуждения уголовного дела против кого-либо, кто нарушил Закон, и никакие директивы спецслужбе не нужны», – отметил В.БАЛОГА.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ поручил провести служебное расследование относительно участия министра транспорта и связи Украины Н.РУДЬКОВСКОГО в организации приезда в Украину представителей туркменской оппозиции в декабре прошлого года.

По данным пресс-службы Кабмина, соответствующее поручение дано в ответ на письмо Президента Украины от 28 декабря 2006 года.

В.ЮЩЕНКО считает, что Н.РУДЬКОВСКИЙ должен нести политическую, дисциплинарную и моральную ответственность за нарушение должностных инструкций и законодательства Украины при организации визита в Украину представителей туркменской оппозиции.

Сегодня Н.РУДЬКОВСКИЙ выразил удивление реакцией Президента на приезд в Украину представителей туркменской оппозиции. «Я удивлен позицией Виктора Андреевича, который называл себя демократом, а считает, что приезд в Украину оппозиции государства, которое находится в дружеских отношениях с Украиной, вредит интересам Украины», - сказал Н.РУДЬКОВСКИЙ. При этом он выразил мнение, что Президент в своих действиях руководствуется не демократическими принципами и правами на свободу передвижения, а нотой иностранного государства.

Кроме того, сегодня министр заявил, что, по его информации, глава Секретариата Президента В.БАЛОГА официально обратился к СБУ с поручением возбудить уголовное дело в отношении министра транспорта и связи.