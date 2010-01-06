У Януковича уже планируют массово отметить победу на выборах

Партия регионов планирует проведение массовых акций в Киеве после 17 января, чтобы отметить победу лидера ПР Виктора ЯНУКОВИЧА в первом туре президентских выборов, мобилизовать усилия для его победы во втором туре, и не допустить фальсификаций результатов выборов главы государства.

Об этом в интервью УНИАН заявила заместитель главы Партии регионов Анна ГЕРМАН, комментируя информацию о направлении Киевской городской организацией Партии регионов заявки в КГГА на проведение массовых акций в столице после 17 января до 20 февраля 2010 года.

«Мы хотим таким способом показать нашу уверенность в победе и в том, что мы не позволим фальсификации выборов», - сказала А.ГЕРМАН и отметила, что Партия регионов является политической силой, которая больше всех заинтересована в честных и прозрачных выборах Президента.

Она также напомнила, что В.ЯНУКОВИЧ подписал кодекс чести кандидатов в президенты и выступает за свободные, прозрачные и честные выборы.

«Мы сделаем все, чтобы не дать власти их сфальсифицировать», - подчеркнула А.ГЕРМАН.

По ее словам, позиция Партии регионов «является публичной, и сторонники В.ЯНУКОВИЧА выйдут на улицы с тем, чтобы отстоять победу в первом туре и задекларировать, что мы не дадим фальсифицировать выборы и победим также во втором туре».