Россия и Украина отменят границу

Главы Министерств иностранных дел России и Украины Сергей ЛАВРОВ и Борис ТАРАСЮК подписали сегодня соглашение об упрощенном пересечении госграницы жителями приграничных районов.

"Это соглашение позволит на практике помочь людям осуществлять свои дружественные, родственные связи в удобное для них время", - сказал С.ЛАВРОВ, передает YTPO.ru.

По его словам, граждане двух стран будут пересекать госграницы в специальных пунктах, в которых не будет недостатка.

Украинская и российская стороны практически подошли к завершению согласования договора о реадмиссии, сказал С.ЛАВРОВ. Кроме того, по его словам, стороны работают над договором об упрощенном приобретении и выходе из гражданства.

В свою очередь Б.ТАРАСЮК подчеркнул, что подписанное сегодня в Москве соглашение об упрощенном переходе границы касается сотен тысяч украинских и российских граждан.