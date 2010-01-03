Ющенко: если я выйду во второй тур, то Янукович не будет Президентом

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет о завершающем этапе переговоров с четырьмя кандидатами в Президенты в поддержку единого кандидата на выборах 17 января 2010 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сегодня заявил во время встречи с жителями города Моршин Львовской области.

По словам В.ЮЩЕНКО, в частности, ведутся переговоры с Олегом ТЯГНИБОКОМ и Анатолием ГРИЦЕНКОМ в поддержку единого кандидата.

«Такие контакты проводятся. Последняя неделя перед выборами будет ключевой для завершения переговоров с Юрием КОСТЕНКО, Арсением ЯЦЕНЮКОМ, Анатолием ГРИЦЕНКО, Олегом ТЯГНИБОКОМ», - отметил В.ЮЩЕНКО.

Он также отметил, что выход во второй тур Юлии ТИМОШЕНКО и Виктора ЯНКУКОВИЧА «будет промосковским проектом».

«Если я выйду во второй тур, то ЯНУКОВИЧ не будет Президентом», - сказал В.ЮЩЕНКО, выразив надежду, что за неделю до выборов будут достигнуты договоренности в контексте объединения в поддержку единого кандидата в Президенты от демократических сил.