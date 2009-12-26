Тимошенко хочет добывать нефть и газ на шельфе Черного моря уже в 2010-м

Уже с 2010 года Украина намерена самостоятельно начать разработку месторождений нефти и газа на шельфе Черного моря.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила сегодня на брифинге в Каневе Черкасской области.

«Возвращение шельфа Черного моря из собственности депутатов Партии регионов обратно государству – это стратегическое задание. На 150 лет есть запасов, чтобы обеспечить Украину нефтью и газом. Мы возвратили обратно государству эти месторождения, и сейчас, с 2010 года, когда мы закончим все судебные дела по закреплению в госсобственности шельфа Черного моря, мы начинаем масштабную разработку за счет государственных ресурсов. Этот газ и нефть будут принадлежать не отдельным коррумпированным кругам, а принадлежать Украине», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.