Ющенко: дела Лозинского и педофилов Луценко расследовать не будет

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что при министре внутренних дел Юрии ЛУЦЕНКО дело Виктора ЛОЗИНСКОГО и педофилов в Артеке расследовано не будет. Об этом он заявил в субботу в Полтаве, передает корреспондент УНИАН.

"Пришла в парламент секта. Во главе секты стоит Божок. Она назначила правительство, органы власти. Эта самая секта назначает генерального прокурора, руководителя МВД», - констатировал Глава государства.

«Как вы думаете, партия, которая пришла к власти, сформировала большинство, которое возглавляет премьер-министр и назначает генпрокурора, она сможет его потом проверить? Никогда не проверит. Это не проблема фамилий, а это конфликт интересов. А дела ЛОЗИНСКОГО или педофилов будут раскрыты? Не будут. Так как это люди из одной секты", - сказал Президент.

В.ЮЩЕНКО в который раз подчеркнул на необходимости отменить неприкосновенность народных депутатов.