Газпром опять взбудоражен гипотетической непроплатой

Председатель правления Газпрома Алексей МИЛЛЕР оценивает ситуацию, складывающуюся с оплатой Украиной российского газа за декабрь как тревожную. Об этом он заявил в эфире телеканала «Вести-24», передают российские «Ведомости».

По словам А.МИЛЛЕРА, Газпром общается с украинскими коллегами в ежедневном режиме, и «мы видим и слышим, что Украина испытывает очень серьезные проблемы в оплате поставок российского газа за декабрь».

Миллер отметил, что с наступлением декабря Украина повысила отбор российского газа. Помимо установления холодной, погоды рост потребления мог объясняться еще и увеличением Украиной объемов закачки газа в подземные хранилища, считает А.МИЛЛЕР.

Между тем, как отметил глава Газпрома, «в середине декабря месяца произошла тенденция существенного снижения объемов отбора российского газа, что косвенно подтверждает, что Украина испытывает серьезные проблемы с оплатой российского газа». По словам А.МИЛЛЕРА, «наши украинские коллеги сегодня берут значительно меньше плановых, контрактом установленных объемов».