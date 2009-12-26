Ющенко зарабатывал на избирательную кампанию 65 лет?

Заявление Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о том, что он формирует избирательный фонд из собственной зарплаты, при сравнении размеров фонда и прошлогодней декларации о доходах главы государства представляется крайне сомнительным, пишет еженедельник «Зеркало недели» (№51, 26 декабря 2009 года - 14 января 2010 года).

К такому выводу пришли журналисты издания, сравнив данные о размерах предвыборного фонда В.ЮЩЕНКО на его предвыборном сайте и прошлогодную декларацию Президента о доходах.

Согласно данным отчета, на текущий счет кандидата в президенты В.ЮЩЕНКО поступило 32 млн. 678,700 тыс. грн. Из них уже использованы 32,6 млн. грн.

В то же время в прошлом году, отмечает газета, совокупный доход Президента составлял 1 млн. 41,060 тыс. грн., в том числе зарплата - 492,020 тыс. грн. На банковском счету действующего главы государства было около 3 млн. грн.

При этом во время недавнего интервью на ГТРК «Крым» Президент заявил журналисту «Зеркала недели»: «Мой избирательный фонд задекларирован. Где я его взял? Из своей зарплаты», напоминает издание.