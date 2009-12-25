От Шустера Тимошенко обвинили в покушении на частную собственность

«Савик Шустер Студия» и ТРК «Украина» расценивают намерение премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО прийти сегодня на прямой эфир программы «Шустер Live» без приглашения как покушение на частную собственность, свободу слова и вмешательство в редакционную деятельность.

Об этом говорится в заявлении «Савик Шустер Студии», обнародованном на сайте издания «Телекритика».

«25 декабря в 16.35 информационное агентство УНИАН опубликовало заявление пресс-секретаря премьер-министра Марины СОРОКИ о намерении Юлии ТИМОШЕНКО без приглашения прийти на прямой эфир программы «Шустер Live» с лидером оппозиции Виктором ЯНУКОВИЧЕМ», - констатируется в документе.

«Мы еще раз заявляем, что не приглашали к участию в сегодняшнем эфире премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО. Вторжение в студию во время прямого эфира мы расцениваем как покушение на частную собственность, свободу слова и вмешательство в редакционную деятельность «Савик Шустер Студия» и ТРК «Украина», - заявляется в документе.

«Мы обращаемся ко всем правозащитным и профессиональным организациям, в том числе международным, с просьбой об отслеживании ситуации, так как считаем, что наша редакционная независимость и свобода слова в Украине оказалась под угрозой», - говорится в заявлении.

Как сообщалось, ожидается, что сегодня В.ЯНУКОВИЧ примет участие в программе «Шустер Live» на ТРК «Украина».

В свою очередь, пресс-секретарь премьер-министра Марина СОРОКА выразила надежду, что телеведущий Савик ШУСТЕР пригласит Ю.ТИМОШЕНКО также принять участие в этой программе.

Позже М.СОРОКА уточнила, что Ю.ТИМОШЕНКО сегодня намерена прийти на прямой эфир программы «Шустер Live».

«Я не исключаю, что будут телекамеры, фоторепортеры и журналисты», - сказала М.СОРОКА.