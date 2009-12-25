Совет судей Украины признал назначение Сироша и.о. главы ВАСУ

Совет судей Украины отменил вчерашнее решение Конференции судей административных судов о возложении обязанностей главы Высшего административного суда Украины на Александра ПАСЕНЮКА и признал правомерным приказ о значении и.о. главы Николая СИРОША.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение Совет судей Украины вынес сегодня.

В частности, Совет судей поддержал два варианта решения. В первом Совет судей признал такими, которые не соответствуют закону, решения Конференции судей админсудов, акцентировав внимание на том, что президиум ВАСУ и Конференция судей админсудов не наделена такими полномочиями.

Вместе с этим Совет судей отменил решение конференции о продлении полномочий главы ВАСУ Александра ПАСЕНЮКА.

Также Совет судей принял решение созвать съезд по вопросам о назначении судей на административные должности.

Во втором варианте решения, который также поддержал Совет судей, все решения Конференции судей админсудов признаны "незаконными по своей сути".

Совет судей расценил действие конференции как "присвоение полномочий". Он признал действия Н.СИРОША по выдаче приказа о назначении и.о. главы ВАСУ такими, которые соответствуют закону.

В свою очередь А.ПАСЕНЮК после обнародования проектов решений подчеркнул, что Совет судей не имеет права отменять решения Конференции судей админсудов, и назвал это фактически грубым нарушением закона.

Как сообщалось, процедура назначения судей на административные должности сейчас законодательно не определена, тогда как срок полномочий назначенного Президентом А.ПАСЕНЮКА на должность главы ВАСУ закончился 22 декабря этого года.

23 декабря первый заместитель председателя ВАСУ Николай СИРОШ издал приказ, где назначил себя и.о. председателя ВАСУ.

24 декабря Конференция судей админсудов постановила возложить на А.ПАСЕНЮКА исполнение обязанностей председателя ВАСУ на период с 22 декабря 2009 года до назначения председателя ВАСУ в установленном порядке.

Кроме того, 22 декабря Конституционный Суд Украины принял решение об официальном толковании положений Закона "О судоустройстве Украины" (дело о назначении судей на административные должности), в котором определено, что Совет судей Украины не уполномочен назначать судей на административные должности, а может лишь давать рекомендации.