Луценко успокоил Януковича: «Беркут» на штурм Межигорья не пойдет

Лидер «Народной самообороны», министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО категорически отвергает заявления отдельных политиков о возможности штурма спецподразделением МВД «Беркут» резиденции «Межигорье», где сейчас проживает лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Ривном.

«Это абсолютный бред, этого, конечно, быть не может», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

При этом министр отметил, что сейчас «законного пути» разобраться с тем, каким образом В.ЯНУКОВИЧ получил в собственность государственную резиденцию, нет, поскольку «народные депутаты от Партии регионов, пользуясь статусом члена следственной комиссии, которая была создана совсем по другому поводу, изъяли документы, касающиеся Межигорья”.

Как сообщал УНИАН, 2 сентября Вышгородская райгосадминистрация отдала по требованию парламентской ВСК во главе с Николаем ДЖИГОЙ все документы, которые подтверждают покупку резиденции В.ЯНУКОВИЧЕМ.

15 декабря Партия регионов заявила о подготовке Блоком Юлии Тимошенко провокаций против В.ЯНУКОВИЧА.

"Одна из них - с привлечением переодетых в гражданскую форму бойцов "Беркута", которые под прикрытием народных депутатов БОНДАРЕНКО И АРЬЕВА должны силой ворваться на территорию урочища Межигорье, где находится дом, в котором проживает ЯНУКОВИЧ", - говорится в заявлении.

В штабе В.ЯНУКОВИЧА утверждают, что "после проникновения спецгруппы в количестве 200 человек, беркутовцы и народные депутаты должны провести на территорию, где проживает кандидат в Президенты, тысячу человек, которыми руководит депутат Анатолий СЕМИНОГА".

При этом, по словам "регионалов", депутат Владимир АРЬЕВ, "которому поставлена задача медийного обеспечения акции, должен сделать все, чтобы на телеэкранах появился репортаж, из которого должно быть видно, что якобы вся территория Межигорья принадлежит ЯНУКОВИЧУ".