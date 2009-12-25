На счетах казначейства в Черновцах заморожены 52 миллиона

В Черновицкой области на счетах казначейства „заморожены” почти 52 млн. грн., которые областная власть не может использовать по назначению.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил вчера на пресс-конференции первый заместитель председателя облгосадминистрации, руководитель Черновицкого областного избирательного штаба кандидата в Президенты Виктора ЮЩЕНКО Виктор ПАВЛЮК.

По словам первого вице-губернатора, «несбалансированные и популистские действия правительства, когда в ручном режиме выделяются средства на разные цели, привели к значительной дыре в бюджете на расходные статьи. Сегодня на Буковине на счетах Госказначейства до сих пор „заморожены” почти 52 млн. грн., которые областная власть не может использовать по назначению, поскольку за счет этих средств покрываются дыры в бюджете».

„Эти деньги заработаны областью хозяйственным способом, но нам их не дают”, - подчеркнул В.ПАВЛЮК. Он, в частности, привел пример, что Днестровская ГАЭС (расположенная на территории области) перечислила 4,1 млн. для достройки Сокирянской районной больницы, но использовать эти средства невозможно. «Соответственно, рабочие сидят без зарплаты, бюджет недополучит поступлений от налогов из зарплат и т. п.», - сказал он.

«Если разделить государственный долг – 300 млрд. грн. на количество населения 46 миллионов, – то выйдет так, что сегодня каждый гражданин нашего государства уже задолжал иностранным финансовым институтам свыше 6,5 тыс. грн. Если же учесть, что экономически активных граждан в Украине только 61%, а остальные – пенсионеры и дети, то каждый работающий человек задолжал почти 10,7 тыс. грн. И эта тенденция непрерывно растет», - убежден В.ПАВЛЮК.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО еще 20 декабря во время общения с жителями Черновцов заявил, что обратился к генеральному прокурору Александру МЕДВЕДЬКО относительно блокирования финансирования регионов со стороны Госказначейства.

Он подчеркнул, что правительственные средства и средства местных бюджетов на сводном счету Государственного казначейства сегодня составляют 1,8 млрд. грн., в том числе средства местных бюджетов – 8 млрд. грн.

«Я объясню, как это можно прочитать: правительством были украдены средства органов самоуправления - разница между 8 млрд. грн и 1,8 млрд. грн. - то есть приблизительно 6 млрд. грн. средств органов самоуправления забраны на финансирование нужд правительства», - сказал глава государства. При этом В.ЮЩЕНКО добавил, что эти средства идут на предвыборные потребности Юлии ТИМОШЕНКО: «Юлия Владимировна ездит по стране, как Снегурочка - где-то потеряла 50 миллионов, где-то квартиры какие-то дает, где-то завезла китайские автобусы школе – вот и все 6 миллиардов».