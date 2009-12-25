Гриценко интересуется, где чиновники берут деньги на чартерные рейсы

Кандидат на пост Президента Украины Анатолий ГРИЦЕНКО предлагает в рамках реализации инициатив по противодействию коррупции осуществлять жесткий контроль за соответствием доходов государственных чиновников их реальным расходам.

“Когда говорят о борьбе с коррупцией, которая сегодня стала наибольшей внутренней угрозой национальной безопасности Украины, забывают о том, что важнейшим является преодоление коррупции на высших звеньях государственной власти”, - заявил он на пресс-конференции в Луганске, сообщили УНИАН в пресс-службе А.ГРИЦЕНКО.

Политик убежден, что, в первую очередь, необходимо бороться с коррупцией в государственных органах власти, для чего призывает отменить неприкосновенность для всех – депутатов, судей, Президента.

“Если глава государства совершил преступление, он должен сесть за решетку. Надеюсь, что в следующем году Верховная Рада подтвердит свое желание избавиться от неприкосновенности”, - сказал кандидат в Президенты.

Пока же неприкосновенность не отменена, политик рекомендует пользоваться принципом верховенства права, заложенным в Конституции Украины.

«Если бы я был Президентом, ЛОЗИНСКОГО задержали бы еще до того, как парламент проголосовал за снятие с него неприкосновенности. Ведь убитый им Валерий Олийнык имел право на жизнь, которую государство не защитило», - отметил он.

Также крайне важным для борьбы с коррупцией и взяточничеством кандидат в Президенты считает декларирование всеми чиновниками не только своих доходов, но и расходов как самого чиновника, так и его семьи. В то же время, по убеждению А.ГРИЦЕНКО, необходимо контролировать, сколько чиновников пользуются чартерными рейсами и за какие именно средства, “ведь многие из них летают по выходным куда-то по своим делам, в то время как их зарплаты не позволяют таких расходов”.

“Когда я стану Президентом, такие чиновники будут привлечены к ответственности. Остальные, если надо, будут ездить на велосипедах”, - пообещал он.

В то же время А.ГРИЦЕНКО заявил, что “импульсы очистки от коррупции должны идти сверху”.

“Если глава государства сам не является коррупционером и не покрывает коррупцию в государственных структурах, остальные чиновники одумаются”, - уверен кандидат в Президенты.