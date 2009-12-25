В Украине создали Социологический консорциум «За честные выборы»

Сегодня в Днепропетровске объявлено о создании социологического консорциума «За честные выборы». Создателями консорциума выступили Киевский институт проблем управления им. Горшенина, Центр прикладных исследований «Пента», Институт перспектив города и Днепропетровская социологическая служба, сообщили УНИАН в пресс-службе Института Горшенина.

Основной целью консорциума является борьба с фальсификацией результатов социсследований накануне президентских выборов, заявил директор Института Горшенина Кость БОНДАРЕНКО сегодня на пресс-конференции в днепропетровском ИА «НОВЫЙ МОСТ».

К.БОНДАРЕНКО считает, что социологические опросы оказывают существенное влияние на общественное мнение и выбор, а потому фальсификацию результатов соответствующих исследований следует свести к минимуму.

«Фальсификация или искажение результатов социологических исследований технология не новая. Однако общество в праве знать реальные позиции кандидатов в президенты накануне выборов. Поэтому мы обратились к распространенной мировой практике – объединению нескольких социологических служб накануне дня голосования для консолидированной работы по противодействию массовым фальсификациям», - сказал К.БОНДАРЕНКО.

По его словам, консорциум сейчас ведет переговоры с другими крупными городами Украины, целью которых является создание подобных организаций по всей стране и консолидация их усилий по сбору правдивых данных о прохождении выборов и рейтингах кандидатов.

В свою очередь глава правления Центра прикладных исследований «Пента» Владимир ФЕСЕНКО рассказал, почему именно Днепропетровск был избран первым городом, в котором создан подобный консорциум.

«Днепропетровск сейчас становится некой модельной площадкой, на которой нет четко направленных электоральных взглядов. Горожане готовы голосовать и за Юлию ТИМОШЕНКО, и за Виктора ЯНУКОВИЧА, и за Сергея ТИГИПКО. Поэтому результаты социологических опросов в Днепропетровске можно считать неким срезом для Центральной Украины, которая, во многом, является ключевым регионом страны в предстоящих выборах».

В.ФЕСЕНКО считает, что роль экзит-пола, то есть опроса избирателей непосредственно после выхода с избирательного участка, довольно важна, так как результаты этого исследования зачастую совпадают с теми данными, которые в последствие выдает ЦВК, а значит, экзит-пол позволяет контролировать добросовестность других социологических служб и результаты их исследований».