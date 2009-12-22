Главные события 2009 года по версии Тимошенко

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что самыми главными событиями 2009 года стали преодоления кризиса, принятие УЕФА решения о проведении в четырех украинских городах финала Евро-2012, а также безответственность украинского политикума.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение Ю.ТИМОШЕНКО высказала сегодня во время прямой телефонной линии с читателями газеты «Комсомольская правда в Украине».

«Важнейшее событие года, который уходит, и оно не столько политическое, - это то, что вся страна, каждый человек смогли показать достойный уровень противостояния мировому финансовому кризису», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее мнению, благодаря общим действиям правительства и всех граждан на своем уровне Украина смогла продемонстрировать силу и выдержку. «Это действительно, по моему мнению, является большим достижением всей нации, мы не дали уничтожить социальную политику, мы не дали так, как считали некоторые политики, сорвать социальные платежи и довести страну до дефолта. И это есть событие номер один», - заявила премьер.

«Событие номер два – это то, что Украина в этом году получила право в четырех городах Украины проводить футбольные соревнования, это есть большое достижение всего народа Украины», - убеждена Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее мнению, третьим важнейшим событием 2009 года, но со знаком «минус» стала безответственность украинского политикума. «Я думаю, что история и будущее еще внимательно изучат, на что налагались вето, внимательно изучат, за что не голосовали в парламенте, внимательно изучат те предложения так называемых лидеров отдельных политических сил государства, которые предоставлялись правительству и стране», - добавила премьеры.

«Мне кажется, что все три события были самыми яркими за этот год», - резюмировала Ю.ТИМОШЕНКО.