Томенко: Ющенко за "час ненависти в эфире" получит от Януковича Героя

Заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО считает недопустимым, что Виктор ЮЩЕНКО как кандидат в президенты использует эфир государственного телеканала и государственные средства для критики деятельности правительства.

Об этом он заявил корреспонденту УНИАН.

По словам Н.ТОМЕНКО, в последнее время участились случаи, когда В.ЮЩЕНКО собирает своих сторонников и использует прямой эфир Первого национального канала для того, чтобы только критиковать Кабинет министров.

«В последнее время появилась такая практика как час ненависти в эфире против Кабинета министров под председательством Ю.ТИМОШЕНКО», - сказал он.

Н.ТОМЕНКО отметил, что во время предыдущей избирательной кампании «такой жанр был популярен, правда, на коммерческих телеканалах, и это как правило был формат пятиминуток ненависти».

По словам заместителя председателя ВР, никто не надеялся, что В.ЮЩЕНКО, прикрываясь своими полномочиями, будет использовать Первый национальный телеканал ежедневно, только для критики правительства. «Такое поведение можно объяснить лишь тем, что в первом туре со стороны Президента будет идти тотальная критика Ю.ТИМОШЕНКО, а после первого тура - призыв вообще не голосовать или не приходить на выборы», - сказал он.

По словам Н.ТОМЕНКО, такое поведение В.ЮЩЕНКО является важной предпосылкой для победы лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА.

«Именно поэтому в последнее время отсутствует серьезная системная критика между командами В.ЯНУКОВИЧА и В.ЮЩЕНКО. Трудно сказать, на какие должности рассчитывает команда В.ЮЩЕНКО и сам В.ЮЩЕНКО за такую помощь команде В.ЯНУКОВИЧА, но учитывая, что в последнее время посыпались от В.ЮЩЕНКО государственные награды народным депутатам из Партии регионов, то, очевидно, что такой деятельностью В.ЮЩЕНКО в случае победы на президентских выборах В.ЯНУКОВИЧА как минимум заслужит звание Героя Украины», - сказал вице-спикер.