Регионалы хотят устроить Луценко «веселую жизнь» еще на полгода

Проект постановления ВР «Об образовании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования инцидента при участии Министра внутренних дел Украины Луценко Ю.В., который произошел 4 мая 2009 года, проверки дополнительных обстоятельств и других сообщений о возможных злоупотреблениях с его стороны» зарегистрирован сегодня в парламенте регионалом Михаилом Чечетовим. Напомним, что в случае прохождения этого решения через ВР, это будет уже третья попытка нардепов расследовать инцидент в аэропорту Фрнкфурта-на-Майне.

Причем сам автор в объяснительной записке признает, что обе ВСК ВР, которые отчитывались на прошлой неделе по поводу расследования франкфуртского инцидента, не смогли сделать “объективных выводов”. И на это было вообще невозможно надеяться без “получения официальных выводов расследования, проведенного правоохранительными органами Германии. Официальные лица правоохранительных органов Федеральной Республики Германия воздерживаются от предоставления таких материалов без получения письменного согласия Министра внутренних дел Украины Ю.Луценко как лица, относительно которого указанное расследование проводилось”, – подчеркивает регионал.

Однако, по мнению Чечетова, “общественный резонанс предопределяет необходимость получения и детального изучения результатов проведенного правоохранительными органами Германии расследования”. Чечетов считает это достаточным основанием, чтобы попробовать на протяжении следующих шести месяцев “выжать” из Луценко разрешение на получение данных от немецкой полиции.