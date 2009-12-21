Эксперт: переговоры Украины и России по ЧФ РФ заходят в тупик

Переговоры между Украиной и Россией относительно контроля перемещений Черноморского флота РФ на украинской территории заходят в тупик в связи со сложностью разработки механизма такого контроля.

Об этом в интервью УНИАН сообщил военный эксперт, редактор издания «Флот2017» Дмитрий ТЫМЧУК, ссылаясь на источники из числа участников переговорного процесса.

«Парадокс возникает следующий. Соглашения (об условиях пребывания ЧФ РФ в Украине) составлены грамотно, как полностью в их духе составлены и указы Президента Украины относительно передвижений ЧФ и порядка пересечения государственной границы Украины. Но вопрос заключается в механизме выполнения. Его-то как раз и нет, и в его разработке и заключается вся сложность ведения с российской стороной диалога по этой теме», - сообщил источник.

Он констатирует, что с другими бывшими советскими республиками, где находятся российские войска, у России подобных проблем не возникает, поскольку в двусторонних соглашениях о пребывании российских войск на территории этих стран все вопросы урегулированы, весь механизм четко расписан.

«В украинско-российских же соглашениях есть лишь базовые моменты. И вот как раз детали расписать «задним числом» оказывается весьма проблематичным», - пояснил Д.ТЫМЧУК.

По словам участника переговорного процесса, переговоры осложняются еще и тем, что все предложения Украины изменить в корне ситуацию и всего лишь привести ее к требованиям соглашений, российская сторона по неизвестной причине воспринимают как какие-то недружественные шаги по отношению к России.

Однако, по словам источника, Киев во время последних переговоров предложил выход – если украинские инициативы не подходят, пусть Россия сама предложит механизм такого контроля над ЧФ РФ.

«В связи с заявлениями российской стороны о том, что Украина принимает решения в одностороннем порядке, и пытается посредством «драконовских» методов регулировать деятельность Черноморского Флота РФ на своей территории, в ходе последних переговоров МИД Украины предложил России представить свое видение механизма согласования перемещения транспортных средств ЧФ по территории Украины. Мы хотим видеть позицию российской стороны – как она понимает выполнение требований, которые заложены в Соглашении. Тем более что в законодательстве Российской Федерации нормы перемещения техники и вооружения практически идентичны аналогичным требованиям в украинском законодательстве», - рассказал участник переговорного процесса.

Как сообщал УНИАН, 7 декабря в Москве первый заместитель министра иностранных дел Украины Владимир ХАНДОГИЙ и заместитель министра иностранных дел РФ Григорий КАРАСИН провели политические консультации, в том числе и по вопросу пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины.

Стороны высказались за проведение дополнительных консультаций с целью поиска путей решения проблемных вопросов деятельности ЧФ РФ на экспертном уровне, в первую очередь в рамках Подкомиссии по вопросам функционирования ЧФ РФ и его пребывания на территории Украины.

Очередное заседание Подкомиссии запланировано на весну 2010 года, сообщили в МИД.