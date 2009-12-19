СБУ и МВД просят физически ликвидировать «копанки»

Народный депутат Украины, глава парламентского комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ обратилась к силовым структурам, чтобы полностью ликвидировать «копанки».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе комитета.

По ее словам, поставить точку в нелегальной добыче угля необходимо уже в 2009 году. «В 2009 году мы ликвидировали экономические предпосылки для нелегального рынка угля, полностью закрыв сбыт угля с «копанок» на государственных теплоэлектростанциях. Это было сделано благодаря мерам, принятым Министерством угольной промышленности под контролем премьер-министра Украины», – отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ. Депутат считает, что теперь «копанки» нужно ликвидировать физически, с помощью административно-фискальных механизмов.

Н.КОРОЛЕВСКАЯ сообщила, что комитет подготовил обращение к силовым структурам – в Министерство внутренних дел и Службу безопасности Украины, а также в прокуратуру, чтобы срочно принять необходимые меры и полностью закрыть нелегальную добычу угля.