С Евгением Кушнарёвым пришли прощаться свыше 25 тысяч человек

Попрощаться с народным депутатом Украины Евгением КУШНАРЁВЫМ, которого сегодня похоронили в Харькове, пришли свыше 25 тысяч человек.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета со ссылкой на данные правоохранительных органов.

Как сообщал УНИАН, последний долг Е.КУШНАРЁВУ в Харькове отдали председатель Верховной рады Украины Александр МОРОЗ и премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ.

На церемонии прощания с народным депутатом также присутствовали члены правительства, известные политики, бизнесмены.

Выступая на траурном митинге на кладбище, Харьковский городской председатель Михаил ДОБКИН высказался за необходимость достойно увековечить память земляка.