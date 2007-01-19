С Евгением Кушнарёвым пришли прощаться свыше 25 тысяч человек
19:59, 19 января 2007Политика
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Об этом сообщила пресс-служба горсовета
Попрощаться с народным депутатом Украины Евгением КУШНАРЁВЫМ, которого сегодня похоронили в Харькове, пришли свыше 25 тысяч человек.
Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета со ссылкой на данные правоохранительных органов.
Как сообщал УНИАН, последний долг Е.КУШНАРЁВУ в Харькове отдали председатель Верховной рады Украины Александр МОРОЗ и премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ.
На церемонии прощания с народным депутатом также присутствовали члены правительства, известные политики, бизнесмены.
Выступая на траурном митинге на кладбище, Харьковский городской председатель Михаил ДОБКИН высказался за необходимость достойно увековечить память земляка.
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