Янукович уверен, что фальсифицировать выборы не удастся

Лидер Партии регионов, кандидат на пост Президента Украины Виктор ЯНУКОВИЧ уверен, что действующей власти не удастся сфальсифицировать результаты президентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня в Киеве во время телевизионного моста с Донецком.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, в Партию регионов поступает много сообщений о технологиях политических оппонентов, направленных на фальсификацию результатов президентских выборов.

«У нас есть много информации о том, что ставятся задания штабам Юлии ТИМОШЕНКО, ЛУЦЕНКО ставит задание милиции, что необходимо сделать, чтобы победить ЯНУКОВИЧА. Сначала облить его грязью перед избирателями, наговорить о нем разных небылиц, которую они выдумывают», - сказал лидер «регионалов», добавив, что в этом процессе «подталкиваются избирательные комиссии, чтобы они там что-то нахимичили».

По словам В.ЯНУКОВИЧА, «за украденные деньги покупают избирателей». «А избиратели, как нам сообщают, говорят: «Мы-то деньги возьмем, ведь понимаем, что они их у нас украли, – почему бы их от них не вернуть», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

В то же время он подчеркнул, что Партия регионов контролирует ситуацию, чтобы предотвратить фальсификации на выборах. «И в данном случае они путем обмана хотят победить украинский народ», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Он выразил уверенность, что это не произойдет. «На финише у них нет шансов, будут ли они объединяться или нет - это уже не имеет никакого значения», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.

Он также назвал «наглостью» сам факт участия действующей власти в выборах при условии 90% недоверия населения к руководству государства.