Ющенко не исключает присвоения Бандере звания Героя Украины
"Еще не вечер"
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не исключает, что присвоит руководителю Организации украинских националистов Степану Бандере звание Героя Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время встречи с жителями Винницы, отвечая на вопрос, не планирует ли он присвоить С.Бандере звание Героя Украины.
“Еще не вечер. Проблемы я в этом не вижу”, - сказал В.ЮЩЕНКО.
“У меня нет какой-то проблемы, внутреннего комплекса нет”, - добавил он, напомнив, что год назад присвоил звание звания Героя Украины командиру Украинской повстанческой армии Роману Шухевичу.
Он высоко оценил вклад Р.Шухевича в становление Украинского государства.
“Этим я хотел засвидетельствовать, что у меня есть верное сердце патриотическому движению Украины. Такие (как Р.Шухевич) нужно уважать. Это знак уважения ко всем повстанцам, и этим я выразил свою позицию”, - сказал В.ЮЩЕНКО.