Ульянченко не понимает, почему убивать зверей - классно, а любить пчел - нет

Глава Секретариата Президента, председатель политсовета «Нашей Украины» Вера УЛЬЯНЧЕНКО считает, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, говоря о культуре, истории, традициях, формирует нацию. Об этом она заявила в интервью «Комсомольской правде в Украине».

«К сожалению, мы – народ. А нацией мы должны стать», - отметила В.УЛЬЯНЧЕНКО.

Она отметила, что большинство политиков – «охотники, убивают зверей, и над этим никто не насмехается! Или кто-то любит ездить на сафари, и это считается нормальным, «классным» увлечением». В то же время В.УЛЬЯНЧЕНКО подчеркнула, что Президент своими увлечениями возвращает нас к нашим историческим истокам. «Пчеловодство, гончарство - испокон веков благородный украинский труд», - подчеркнула «нашеукраинка».

Также она отметила, что В.ЮЩЕНКО много работает на земле и вовлекает в физический труд и детей, и взрослых.

В.УЛЬЯНЧЕНКО рассказала, что недавно пасечник из городка Жовква прислал Президенту записку с подсказкой, как нужно отвечать на насмешки по поводу пчеловодства: «Тот человек, который любит мед больше, чем пчел, не будет никогда иметь меда». «По моему мнению, это справедливое замечание - человек, который больше любит колбасу, чем свободу, не будет никогда иметь ни свободы, ни Украины», - отметила В.УЛЬЯНЧЕНКО.