Грузовики заблокировали въезд в Киев со стороны Житомира

В четверг вечером грузовики, въехавшие в Киев по Житомирской трассе, заблокировали дорогу в районе Святошина, напротив автостанции “Дачная”. Как передает корреспондент УНИАН, оказавшийся на месте “пробки”, около пятнадцати грузовых автомобилей из-за скользкой дороги остановились на подъеме, заняв все полосы автотрассы. Движение в сторону Киева полностью блокировано. Водители пытаются объехать пробку через села Белогородка или Гореничи.