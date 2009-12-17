Янукович объяснил, как снимет вопрос о власти во Львове

Кандидат на пост Президента Украины, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ считает порочной практику назначения руководителей регионов из Киева.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил во время брифинга во Львове, отвечая на вопрос, «как он, в случае избрания Президентом Украины, намеревается сформировать команду власти во Львовской области».

«Практика назначения руководителей регионов из Киева - это практика порочная и неэффективная, потому что назначают людей, которые не способны построить эффективную региональную экономику, сплотить общество, и это раздражает людей», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Он выразил убеждение, что реформа местного самоуправления «снимет этот вопрос».

«Мы отработаем конституционную реформу, увеличим финансирование местных бюджетов, и это даст возможность проводить иную, более эффективную политику в регионах», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.