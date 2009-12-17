Тигипко думает, что ЖКХ спасет частный инвестор

«Необходимо реформировать украинское жилищно-коммунальное хозяйство путем привлечения в отрасль частного инвестора». Об этом кандидат на пост Президента Украины Сергей ТИГИПКО сообщил во время посещения КТП "Алчевск-теплокоммунэнерго" в Луганской области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе кандидата, он считает, что украинское ЖКХ нуждается в немедленном реформировании. “И эта реформа может быть связана только с приходом в отрасль частного инвестора, – говорит политик. – При этом необходимы четкие условия, на которых будет работать инвестор».

С.ТИГИПКО также добавил, что нужно реформировать принципы тарифообразования в коммунальной сфере и установить контроль государства над тарифами. «В Украине пока нет системного виденья проблем ЖКХ. Кроме того, не хватает политической воли для того, чтобы начать реформирование этого сектора», – констатировал С.ТИГИПКО.