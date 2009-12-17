Эксперт считает, что Украина может накормить 300 миллионов человек

Заместитель министра иностранных дел Украины Константин ЕЛИСЕЕВ подчеркивает, что равноправные отношения с Россией являются органической составляющей европейской политики Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом К.ЕЛИСЕЕВ сказал во время выступления на международной конференции в рамках киевского форума безопасности «Мировой кризис: последствия безопасности и вызовы для более широкой Европы», который проводится по инициативе фонда Open Ukraine.

«Добрососедские, сбалансированные и равноправные отношения с Российской Федерацией являются органической составляющей европейской политики Украины», - сказал К.ЕЛИСЕЕВ. «Без реализации этого постулата, я считаю, нам напрасно говорить об успешности нашей интеграции, в частности в ЕС», - добавил он.

Кроме того, К.ЕЛИСЕЕВ отметил, что видит весомую роль Украины в том, чтобы способствовать смягчению негативных последствий продовольственного кризиса.

Он напомнил, что в этом году Украина впервые стала донором Продовольственной организации ООН. К.ЕЛИСЕЕВ отметил, что, по неофициальным подсчетам, Украина может накормить более 300 миллионов человек.

«Как бы ЕС ни отгораживался от Украины, рано или поздно он должен понять, что без Украины не может быть и речи о конкурентоспособном, процветающем европейском доме, и поэтому ЕС должен мыслить по отношению к Украине с точки зрения еврооптимизма», - сказал он.