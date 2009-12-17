Очередной транш МВФ станет личным поражением для Ющенко?

Заместитель директора Агентства моделирования ситуаций (АМС) Алексей ГОЛОБУЦКИЙ считает, что Секретариат Президента Украины сделает все возможное, чтобы не допустить выделения Украине очередного транша Международного валютного фонда.

Как говорится в переданном агентству УНИАН комментарии А.ГОЛОБУЦКОГО, подоплекой таких действий являются не экономические расчеты, а политическая конъюнктура.

По словам эксперта, команда Президента Виктора ЮЩЕНКО и ранее «делала все возможное» для срыва переговоров правительства Юлии ТИМОШЕНКО с МВФ, что прослеживалось на всех стадиях переговорного процесса. «Однако если ранее все дело ограничивалось банальной дискредитацией правительства, то сейчас пропрезидентские кадры противодействуют переговорам на институциональном уровне», - подчеркнул эксперт.

Все это, по мнению А.ГОЛОБУЦКОГО, происходит не по причине того, что эксперты СП руководствуются четкими экономическими расчетами, свидетельствующими об опасности кредитной активности правительства для экономики, а из-за желания В.ЮЩЕНКО не допустить к власти Ю.ТИМОШЕНКО, блокировав все начинания и стратегии правительства, которые впоследствии могут быть конвертированы в электоральную поддержку Ю.ТИМОШЕНКО на президентских выборах.

В то же время, убежден А.ГОЛОБУЦКИЙ, в случае, если правительству все-таки удастся получить очередной транш МВФ, это станет личным поражением В.ЮЩЕНКО, которое Президент просто «не может себе позволить».

«Это слишком болезненно отразится не только на его имидже, но и на влиятельности внутри собственной команды», - считает эксперт. При этом, по его мнению, чем ближе дата президентских выборов, тем более отчаянные решения будет принимать В.ЮЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Президент критикует правительство за привлечение большого количества кредитов. В частности, в своем выступлении 12 декабря он напомнил, что только в проекте бюджета на следующий год правительство предлагало предусмотреть 22 млрд. грн. на обслуживание процентов по кредитам. В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что эти долги придется отдавать детям и внукам.