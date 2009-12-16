Тимошенко: Янукович - это обложка, которую слепили, причесали, прилизали

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что кандидат в президенты Виктор ЯНУКОВИЧ является ставленником украинских олигархов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня во время встречи с жителями Кагарлыкского района Киевской области.

«ЯНУКОВИЧ – это просто обложка, которую в 2004 году вся камарилья бывшего Президента нормально профинансировала, оставила его, а за ним стоит вся эта мощная, разветвленная, полностью управляемая и объединенная система родных украинских олигархов. Они его просто поставили. Это человек, который просто не отвечает ни за что, и сегодня его слепили, на экраны поставили, причесали, прилизали и показывают всей стране с хорошими лозунгами. Но, уважаемые, он на один год вернулся в 2007 году (в правительство): шельфа Черного моря нет, самой большой компании, которая производит электроэнергию, у нас уже нет, и еще плюс в карман засунул государственную резиденцию «Межигорье» – 140 га земли», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По мнению премьера, на сегодняшний день олигархи, поддерживающие В.ЯНУКОВИЧА, используют мощную машину агитации за своего кандидата и против кандидата Ю.ТИМОШЕНКО.

Кроме того, по ее словам, для людей, разочаровавшихся в Оранжевой революции и не поддерживающих ни одного из кандидатов, искусственно создан кандидат под фамилией ПРОТЫВСИХ.

«Запомните только одно: возможно, в молодости ЯНУКОВИЧ там в чем-то ошибался, ну, к примеру, можно сказать, что ошибался. Но если он на один год в 2007 году вернулся премьер-министром и забрал все, что плохо лежит, не имея еще абсолютной власти, то, представьте себе, что будет, когда он вернется, уже имея полномочия Президента», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.