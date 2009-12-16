Ющенко: Тимошенко творит крупнейшую континентальную катастрофу

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает искусственными ученые звания ведущих украинских политиков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в выступлении на Конгрессе украинской интеллигенции в Переяслав-Хмельницком Киевской области.

В.ЮЩЕНКО привел один из предвыборных лозунгов некоторых кандидатов в президенты: «Украину спасут образованные люди», и отметил, что не согласен с таким утверждением.

«Назову образованных людей: профессор ЯНУКОВИЧ, доктор исторических наук ТАБАЧНИК, доктор экономических наук ГУБСКИЙ, доктор юридических наук, кандидат экономических наук, я думаю, будущий кандидат педагогических, философских и других наук ПОРТНОВ, доктор юридических наук ОСЫКА», - перечислил В.ЮЩЕНКО.

«Простите, могу назвать еще и премьер-министра. Но, чтобы выглядело по-джентельменски, человек, который творит наибольшую континентальную экономическую катастрофу и будет прикрываться двумя дипломами, - для меня это не то образование», - добавил В.ЮЩЕНКО.