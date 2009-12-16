СБУ готова была задержать скандальный самолет с оружием

Спецподразделение СБУ “Альфа” было готово задержать в Киеве после посадки для дозаправки самолет Ил-76, летевший с грузом оружия на борту, который был задержан в Таиланде 12 декабря.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

“Действительно, СБУ знала о том, что самолет с оружием собирается осуществить для дозаправки посадку в Украине, – об этом нас предупредили наши партнеры из зарубежных спецслужб. В полном боевом снаряжении бойцы “Альфы” находились в аэропорту и готовы были задержать самолет с грузом в случае его прилета”, - подчеркнули в пресс-центре, отметив, что участие в этой операции украинской спецслужбы “было не основным, а вспомогательным”.

Вместе с тем, в СБУ пока не указывают, какая именно страна должна была стать конечным пунктом в маршруте самолета с оружием.

Как сообщалось, 12 декабря в Таиланде был задержан самолет Ил-76, перевозивший около 40 тонн оружия. По информации газеты Nation, пятеро членов экипажа - граждане Казахстана и Беларуси. По данным полиции, есть основания считать, что оружие на борт Ил-76 было загружено в Пхеньяне, а самолет принадлежит Грузии. Газета Nation отмечает, что, вероятно, он следовал курсом на Шри-Ланку. В самолете были выявлены гранатометы, ракеты класса "земля-воздух" и другие боеприпасы.

13 декабря агентство ТНА сообщило, что командир самолета - гражданин Беларуси Михаил ПЕТУХОВ – сказал во время допроса в полиции, что самолет вылетел из Украины, загрузил на борт ящики с грузом в Северной Корее, и вновь следовал в Украину.

14 декабря министр иностранных дел Украины Петр ПОРОШЕНКО заявил, что украинские компетентные органы готовы оказать помощь в расследовании дела о задержании в Таиланде самолета Ил-76 с оружием на борту.

По словам П.ПОРОШЕНКО, этот самолет не является украинским, и в составе его экипажа нет украинцев. При этом министр подтвердил, что самолет прилетел в Гостомель без груза, и 8 декабря вылетел из Украины также без груза. Кроме того, по его словам, самолет следовал через ряд аэропортов.

П.ПОРОШЕНКО отметил, что Украина проверяет информацию о возможной причастности украинских компаний к осуществлению этого рейса. Пока, сказал министр, нет ни одного подтверждения причастности украинской стороны к этому делу.