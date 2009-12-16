Богословскую поддержал Комитет спасения бизнеса

Представители малого и среднего бизнеса г. Киева поддержали кандидатуру Инны БОГОСЛОВСКОЙ на президентских выборах. Такое решение они приняли 15 декабря в Киеве во время Третьего съезда Комитета спасения бизнеса, сообщили УНИАН в пресс-службе кандидата на пост Президента Украины.

Выступая на съезде, И.БОГОСЛОВСКАЯ заявила: «За годы независимости власть в Украине так и не создала условий для цивилизованного ведения бизнеса, более того – цинично паразитирует на предпринимателях. Поэтому ее нужно менять, и уже в 2010 г. у нас есть реальный шанс это сделать».

В своем приветственном слове кандидат на пост Президента Украины напомнила, что сегодня Украина занимает 142-е место по легкости ведения бизнеса в рейтинге Всемирного банка.

«Очевидно, что предпринимательство в Украине развивается не благодаря, а вопреки действиям власти. Вместо обещанных упрощений, в законодательной базе регулярно появляются изменения, которые лишь усложняют работу бизнеса. Связано это с тем, что власть смотрит предпринимателей, как на «дойную корову», а не как на работодателей», – считает И.БОГОСЛОВСКАЯ.

Политик уверена, что только равные, конкурентные условия для всех субъектов предпринимательства позволят среднему классу стать на ноги и обеспечить экономический рост в стране.

«Что нужно сделать для этого? Нужно провести радикальную дерегуляцию бизнеса. А именно - заменить систему разрешений системой заявок и страхования рисков. Лишить чиновника возможности вмешиваться в деятельность субъектов хозяйствования. Кроме того, нужно вдвое уменьшить количество налогов и обязательных платежей, ввести единый социальный взнос и уменьшить сумма социальных начислений», - считает И.БОГОСЛОВСКАЯ.

В свою очередь предприниматели отметили, что власть в Украине строит феодализм.

«Они поступают как мародеры – приходят и забирают бизнес, оставляют наши семьи и семьи наших сотрудников без средств к существованию. Но так не будет длиться вечно. Уже в этом году нам удалось отменить много незаконных решений Киевсовета. Уверен, с помощью Инны БОГОСЛОВСКОЙ и других сознательных политиков национального масштаба мы сможем защитить себя и весь украинский бизнес от бесчинств коррупционной власти», - заявил во время съезда сопредседатель Комитета спасения бизнеса Юрий АРТЕМЕНКО.

Справка УНИАН. Комитет спасения бизнеса начал свою деятельность в феврале 2009 г. В состав Комитета входят перевозчики Киева, Ассоциация малых архитектурных форм (МАФ), Ассоциация работодателей, представители рынков Киева – всего представители более 10 различных сфер бизнеса.