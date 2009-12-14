Литвин: власть будто намеренно уничтожает сельское хозяйство

Председатель Верховной Рады Украины, кандидат в Президенты Владимир ЛИТВИН уверен, что для поддержки отечественного производства необходимо льготное налогообложение для сельхозпроизводителей и повышение пошлины на импортную продукцию.

Об этом он сказал на встрече с коллективом Прилуцкого завода «Билкозин» в Черниговской области, сообщили УНИАН в пресс-службе В.ЛИТВИНА.

Он отметил: «Власть как будто намеренно делает все, чтобы обесценить украинскую продукцию, уничтожить национальное сельское хозяйство и пищевое производство».

По словам В.ЛИТВИНА, «ну не может у нас быть картошки из Польши или производства Нидерландов, потому что у нас только одна область – Черниговская – закроет проблему с картофелем по всей Украине». Он отметил абсурдность и искусственность ситуации с продуктами питания.

Как сказал В.ЛИТВИН, «мы не можем сегодня запретить ввоз товаров в Украину, потому что мы являемся членами ВТО, но таможенными тарифами мы можем и должны регулировать поток экспорта, так, как это делают все страны”. Он напомнил, что «решением Конституционного Суда отменена часть закона, который касается льготного налогообложения агропромышленного комплекса, и сейчас сельхозпроизводителям придется платить 20% НДС”. По его словам, “это ухудшит и без того тяжелое положение сельхозпроизводителей”.

В.ЛИТВИН подчеркнул, что «истребление национального сельского хозяйства – преступление против здоровья людей”. При этом, по его словам, “мы внесли проект закона о защите национального производителя и требуем его немедленного принятия». Он рассчитывает, что на этой неделе Верховная Рада Украины примет соответствующий закон.