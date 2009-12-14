Королевская хочет, чтобы шахты остались государственными

Народный депутат Украины, глава парламентского комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ выступает против приватизации в угольной отрасли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня во время брифинга.

«Я категорически против приватизации в угольной промышленности, потому что эти предприятия должны оставаться под государственным контролем», - отметила она.

По ее мнению, при правильном ведении горно-геологических работ, при вложении инвестиций и модернизации украинские шахты могут стать перспективными.

Депутат также подчеркнула, что на протяжении 2001-2007 гг. угольная промышленность была недофинансирована на более чем на 30 млрд. грн. По ее словам, в проекте бюджета-2010 заложено финансирование отрасли на сумму более 12 млрд. грн., в том числе, 6,5 млрд. грн. выделяется под государственные гарантии.

«Сегодня проведены ряд переговоров как с японскими банками, так с рядом других стран, где инвесторы готовы приходить в Украину и вкладывать средства в угольную промышленность под государственные гарантии… Мы надеемся, что в случае принятия этого бюджета, эта программа будет работать и глобальную модернизацию в угольной промышленности провести получится», - сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Она также отметила, что в Украине необходимо создать государственную программу по реформированию угольной промышленности.