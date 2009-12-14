В Киеве состоится IV Международное ножевое шоу «Стальная грань»

19-20 декабря в Киеве, в выставочном зале Торгово-промышленной палаты Украины состоится IV Международное ножевое шоу «Стальная грань».

Организатором мероприятия выступает ООО «Кизляр Украина».

Шоу «Стальная грань» откроет выступление киевского Клуба контактной импровизации.

Посетителей шоу ждет встреча более чем с двадцатью мастерами-ножовщиками из Украины, России, Узбекистана.

Посетители смогут увидеть часть оружейного раздела The Feldman Collection – 29 ножей и кинжалов работы восточных мастеров Османской империи, Персии (Иран), Средней Азии, Афганистана и Индии (конец XVII - конец XIX в).

Современные эксклюзивные авторские работы представлены ООО ПП «Кизляр» (Дагестан, Россия).

Широкий выбор ножей для ежедневного ношения, туризма, охоты и рыбалки представят ООО «Спорт Лайн МО» (Киев), фирма Kromka.com, ООО «Кизляр Украина».

Посетители смогут наблюдать и принять участие в турнире по стрельбе из традиционного лука (натяжка до 18 кг.), в турнире по спортивному метанию ножей, в фехтовании на саблях, в боях в доспехах, также - увидят демонстрацию владения историческими видами оружия.

Кроме этого, в рамках шоу шеф-повара сети ресторанов «Якитория», «Гиннотаки» продемонстрируют искусство нарезки продуктов, приготовления суши, сашими, роллов и салатов.

В рамках выставки будет работать «Город мастеров», где посетителей обучат плетению темляков, заточке и правке ножей, работе с кожей, работе в технике скримшоу и с модельным воском.

Также посетители смогут освоить ковку древнерусского инструмента.

Шоу украсит экспозиция лучших фоторабот конкурса «Стальная красота».

Международное ножевое шоу «Стальная грань» ждет посетителей 19 декабря с 11 до 19 часов, 20 декабря с 10 до 18 часов. Вход свободный.

Детальная информация на сайтах: steeledge.com.ua и kizlyar.kiev.ua.