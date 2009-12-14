Ющенко спрашивает, почему на украинском ТВ столько «желтухи»

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обвиняет Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания в недостаточном контроле за соблюдением законодательства о телерадиовещании, в частности, в сфере соблюдения языкового режима телетрансляций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время совещания с руководителями областных государственных телерадиокомпаний.

Президент выразил свое неудовлетворение деятельностью украинских телекомпаний. «Что нам мешает иметь национальное информационное пространство? Почему нам безразлично, что происходит в стране? Почему так переполнены «желтые» тематики?» - спросил Президент.

По его мнению, Украина имеет необходимые законодательные нормы для ведения достойной национальной политики в сфере телерадиовещания.

В.ЮЩЕНКО выразил также возмущение несоблюдением некоторыми телеканалами законодательства в сфере языка телетрансляции. «Почему, когда нарушается лицензия... это СМИ не выбрасывается из национального пространства?» - спросил В.ЮЩЕНКО. Он раскритиковал пассивную позицию Нацсовета в этом вопросе.

«До каких пор Нацсовет будет таким беззубым? Когда он станет украинским?» - возмущен Президент.