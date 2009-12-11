Эксперт думает, что из-за гриппа Донбасс не узнает в Януковиче «своего»

Заместитель директора Агентства моделирования ситуаций (АМС) Алексей ГОЛОБУЦКИЙ считает, что вторая волна эпидемии гриппа, которая сейчас наблюдается на востоке Украины, может радикально отразиться на рейтинге кандидата в президенты Виктора ЯНУКОВИЧА, парламентская фракция которого не голосовала за выделение денег на борьбу с этим заболеванием.

Об этом говорится в комментарии А.ГОЛОБУЦКОГО к введению карантина в донецких школах, переданном агентству УНИАН.

«Сложно понять, чем руководствовалась фракция Партии регионов, которая пошла на поводу у Президента Виктора ЮЩЕНКО и не поддержала выделение необходимых средств на борьбу с эпидемией гриппа. Теперь, после начала прогнозируемой второй волны эпидемии, поразивший именно восточные регионы Украины, команде ЯНУКОВИЧА сложно будет оправдаться перед избирателями», - заявил А.ГОЛОБУЦКИЙ.

Причем, убежден эксперт, эта волна недовольства затронет как медицинских работников, так и предполагаемых жертв вируса. «В данном случае ЮЩЕНКО и ЯНУКОВИЧ выглядят как безусловные деструкторы, которые из-за политической конъюнктуры пожертвовали здоровьем тысяч сограждан», - считает А.ГОЛОБУЦКИЙ.

По его мнению, синхронность действий команд В.ЮЩЕНКО и В.ЯНУКОВИЧА в большей степени вредит именно кандидату от Партии регионов, чей электорат категорически не воспринимает подобные методы политической борьбы.

«Технологи ЯНУКОВИЧА откровенно недооценивают пагубность идеологического заигрывания с ЮЩЕНКО. Уже сегодня главным последствием такой ассимиляции ЯНУКОВИЧА стала потеря им имиджа «жесткого хозяйственника» и превращение в деструктивного популиста», - считает политолог.

При этом он убежден, что В.ЯНУКОВИЧ перестает быть «своим» для значительной части избирателей Восточной Украины, что, безусловно, отразится на результате выборов.

«Завтра шахтеры, химики и металлурги Донбасса перестанут узнавать в этом кандидате того политика, ради которого они готовы были ехать в Киев для борьбы с «помаранчевой чумой», - заявил А.ГОЛОБУЦКИЙ.