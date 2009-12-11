Эксперт думает, что из-за гриппа Донбасс не узнает в Януковиче «своего»
"Гриппозный миллиард" все еще актуален?
Заместитель директора Агентства моделирования ситуаций (АМС) Алексей ГОЛОБУЦКИЙ считает, что вторая волна эпидемии гриппа, которая сейчас наблюдается на востоке Украины, может радикально отразиться на рейтинге кандидата в президенты Виктора ЯНУКОВИЧА, парламентская фракция которого не голосовала за выделение денег на борьбу с этим заболеванием.
Об этом говорится в комментарии А.ГОЛОБУЦКОГО к введению карантина в донецких школах, переданном агентству УНИАН.
«Сложно понять, чем руководствовалась фракция Партии регионов, которая пошла на поводу у Президента Виктора ЮЩЕНКО и не поддержала выделение необходимых средств на борьбу с эпидемией гриппа. Теперь, после начала прогнозируемой второй волны эпидемии, поразивший именно восточные регионы Украины, команде ЯНУКОВИЧА сложно будет оправдаться перед избирателями», - заявил А.ГОЛОБУЦКИЙ.
Причем, убежден эксперт, эта волна недовольства затронет как медицинских работников, так и предполагаемых жертв вируса. «В данном случае ЮЩЕНКО и ЯНУКОВИЧ выглядят как безусловные деструкторы, которые из-за политической конъюнктуры пожертвовали здоровьем тысяч сограждан», - считает А.ГОЛОБУЦКИЙ.
По его мнению, синхронность действий команд В.ЮЩЕНКО и В.ЯНУКОВИЧА в большей степени вредит именно кандидату от Партии регионов, чей электорат категорически не воспринимает подобные методы политической борьбы.
«Технологи ЯНУКОВИЧА откровенно недооценивают пагубность идеологического заигрывания с ЮЩЕНКО. Уже сегодня главным последствием такой ассимиляции ЯНУКОВИЧА стала потеря им имиджа «жесткого хозяйственника» и превращение в деструктивного популиста», - считает политолог.
При этом он убежден, что В.ЯНУКОВИЧ перестает быть «своим» для значительной части избирателей Восточной Украины, что, безусловно, отразится на результате выборов.
«Завтра шахтеры, химики и металлурги Донбасса перестанут узнавать в этом кандидате того политика, ради которого они готовы были ехать в Киев для борьбы с «помаранчевой чумой», - заявил А.ГОЛОБУЦКИЙ.