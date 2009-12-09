У Тимошенко все еще требуют от ПР голосов за «гриппозный миллиард»

Первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ обратился к народным депутатам от Партии регионов с просьбой изменить позицию и проголосовать за принятие закона о выделении 1 млрд. грн. на борьбу с эпидемией гриппа.

Об этом говорится в заявлении А.ТУРЧИНОВА, текст которого передан УНИАН.

Первый вице-премьер отметил, что в восточной части Украины, а именно в Донецкой, Днепропетровской и Луганской областях, значительно возросло количество случаев заболевания гриппом и ухудшилась эпидемическая ситуация. А.ТУРЧИНОВ отметил, что в связи с этим он дал поручение местным администрациям, Министерству здравоохранения и главным санитарным врачам областей провести заседание чрезвычайных противоэпидемических комиссий, а также усилить профилактические ограничения и санитарные мероприятия.

“Кроме того, я обращаюсь к представителям Партии регионов с требованием немедленно пересмотреть позицию руководства и парламентской фракции ПР относительно блокирования предоставления дополнительного финансирования в размере 1 млрд. грн. на борьбу с эпидемией, переоснащение и реформирование системы здравоохранения”, - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Он считает, что депутатам от Партии регионов было безразлично, когда грипп уносил человеческие жизни в других областях Украины.

“Надеюсь, что хоть сейчас, когда беда пришла в Донецкую область – родную землю для многих членов ПР, они отбросят политические интриги и проголосуют за решение, которое даст возможность правительству эффективно противостоять распространению опасной болезни”, - добавил первый вице-премьер.

Как сообщал УНИАН, 3 ноября Верховная Рада внесла изменения в госбюджет на 2009 год, которыми предусмотрено увеличить на 1 млрд. грн. средства Резервного фонда с целью направления их на профилактику и лечение больных гриппом. За данный закон проголосовал 401 народный депутат.

16 ноября Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО вернул со своими предложениями закон “О внесении изменений в Закон Украины “О Государственном бюджете Украины на 2009 год” для повторного рассмотрения Верховной Радой. Он считает, что деньги на финансирование борьбы с эпидемией гриппа должны быть бюджетными, а не печататься Национальным банком.

3 декабря Верховная Рада Украины отменила закон, которым предусматривалось выделение из государственного бюджета 1 млрд. грн. на борьбу с эпидемией гриппа.

В тот же день парламент принял в первом чтении законопроект об изменениях в госбюджет о выделении 200 млн. грн. на борьбу с гриппом.